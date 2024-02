Bayern Monaco, perde due partite su cinque: non succedeva da...

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BAYERN MONACO - La Lazio dovrà concentrarsi per una delle gare più difficili del mese, quella contro il Bayern Monaco. Ma i tedeschi non stanno vivendo il loro migliore momento...

Lazio - Bayern Monaco, i tedeschi non perdevano 2 gare su 5 dal 2021

La Lazio cerca di mettere a tacere le voci negative dell'ultimo periodo con la vittoria a Cagliari per 1-3. Questa gara era importantissima per gli uomini di Maurizio Sarri, che dovevano portare a casa i 3 punti in vista della classifica. A proposito di Champions, ora per i biancocelesti si avvicina la gara contro il Bayern Monaco, in vista mercoledì 14 febbraio alle 21:00 allo stadio Olimpico. Anche i tedeschi vengono da un momento molto negativo: gli uomini di Tuchel hanno perso due gare nelle ultime 5 in Bundesliga, precisamente contro il Werder e l'ultima contro il Leverkusen. Non accadeva dal 31 luglio 2021, in quel caso però erano due amichevoli: contro il Koln per 3-2 il 17 luglio 2021 e contro il Napoli per 0-3 il 31 luglio 2021