Lotito: "É tornato il sereno, mai pensato di esonerare Sarri"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LOTITO LAZIO INTERVISTA- La Lazio torna a vincere lo fa convincendo per 1-3 a Cagliari. Ai microfoni del Messaggero, il presidente Claudio Lotito ha parlato della squadra, della vittoria a Cagliari, di Maurizio Sarri e dell'avvio del progetto dell'Academy.

Le parole di Claudio Lotito

"C’è stato un chiarimento nello spogliatoio, d’ora in avanti mi auguro di rivedere lo stesso senso di appartenenza sino al termine del campionato. Dobbiamo riprenderci la Champions".

Su Sarri e il mercato

"Mai pensato di esonerarlo. Sul mercato ho dato carta bianca al ds Fabiani e lui ha portato il mio messaggio. I giocatori sanno che io mi comporto bene, se loro fanno altrettanto. Adesso non ci sono più alibi. La verità è che tutti stanno bene alla Lazio, pure troppo. Kent è saltato, ma conosco il motivo e meno mi interessa. Era solo un’occasione a costo zero, un surplus, ma non avevamo bisogno di rinforzi. Crediamo nella forza di questo gruppo da cui ci aspettiamo ancora tanto".

Sull'Academy

"Partirà a breve anche l’Academy e sarà pazzesca. Dentro Formello ci saranno altri cinque campi, un albergo, la sala studi e una scuola. Già per la Lazio Women ho creato un centro con Spa, spogliatoi bellissimi, magazzini, lavanderia, tutto. C'è persino un nuovo negozio, un ristorante e un bar. Appena rifarò anche tutti gli studi televisivi, ci sarà un’inaugurazione in grande stile con il marchio Lazio. Con Lotito il risultato è garantito".