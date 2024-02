Lazio - Bayern Monaco, attenzione ai cartellini gialli: i diffidati

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BAYERN MONACO DIFFIDATI SQUALIFICATI - La Lazio riprende la sua strada con la vittoria a Cagliari per 1-3. Ma è probabilmente niente in confronto al match che la aspetta contro il Bayern Monaco. Attenzione però ai diffidati in vista del ritorno in Germania

I diffidati di Lazio - Bayern Monaco

Per la 24^ giornata di Serie A, la Lazio batte il Cagliari e porta a casa 3 punti importantissimi in chiave classifica. Ma adesso gli uomini di Sarri dovranno dare tutti per affrontare al meglio la gara contro il Bayern Monaco di Champions League. La squadra romana viene da un periodo molto complicato, tra alti e bassi sia in campo che fuori. Questa sfida sarà veramente difficile per i biancocelesti, contro un colosso come quello dei tedeschi. Nonostante ciò però, anche i ragazzi di Tuchel stanno facendo i conti con un momento tutt'altro che sereno. Hanno perso infatti ben 2 partite su 5 in Bundesliga, cosa che non accadeva da molti anni.

Diffidati Lazio

La sfida in vista mercoledì 14 febbraio alle 21:00, sarà molto complicata. Ma Sarri dovrà comunque dare già un occhio a quella di ritorno. In caso di cartellino giallo allo stadio Olimpico infatti, salterebbero la gara Castellanos, Pedro, Patric e Guendouzi.

Diffidati Bayern Monaco

Anche Tuchel, che sta vivendo un momento no, dovrà fare attenzione a due diffidati: Davies e Goretzka.