Calciomercato, la Lazio sonda il terreno per l'ala offensiva

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAMBIAGHI BERNARDESCHI LAZIO CALCIOMERCATO - La Lazio cerca soluzioni in attacco, nello specifico nel ruolo d'ala offensiva. Sul taccuino dei biancocelesti, da quanto riportato da Gianluca Di Marzio sui suoi canali ufficiali, sarebbero finiti Federico Bernardeschi e Nicolò Cambiaghi. Il primo, che milita in MLS al Toronto FC, vorrebbe tornare in Italia e la Lazio potrebbe far leva sulla sua nostalgia. Per il secondo, la trattativa con l'Atalanta, detentrice del cartellino, sembrerebbe più complessa.

Gianluca Di Marzio su Bernardeschi

"La Lazio sta valutando la possibilità di prendere Federico Bernardeschi. Il giocatore vorrebbe tornare in Italia per convincere Spalletti a convocarlo per gli Europei, quindi accetterebbe 6 mesi di contratto e anche la riduzione dell'ingaggio".

La trattativa per Cambiaghi

La Lazio cerca un'ala e potrebbe decidere di puntare sull'esterno dell'Atalanta, in prestito all'Empoli. Nicolò Cambiaghi è un classe 2000 che in questa stagione ha collezionato finora 3 assist in 20 presenze con la casacca dei toscani. Gianluca Di Marzio afferma che i biancocelesti avrebbero già presentato una prima offerta da 8 milioni di euro, rispedita al mittente. Saranno importanti le prossime ore per capire come si evolverà la trattativa.