Sarri studia le soluzioni in attacco: pronto il nuovo tridente

LAZIO SARRI CASTELLANOS ISAKSEN - Per l'ennesima volta nell'ultimo anno, la Lazio dovrà fare a meno di Ciro Immobile, ma questa volta per una squalifica. Quindi è di nuovo pronto Castellanos insieme ad Isaksen e Felipe Anderson

Lazio - Napoli, Sarri si affida al Taty ed Isaksen

Non ci sarà Ciro Immobile contro il Napoli, stavolta per squalifica. Quindi è confermato il ritorno di Castellanos. Come riporta il Corriere dello Sport, Sarri non ha dubbi sul tridente che scenderà in campo: il Taty insieme ad Isaksen e Felipe Anderson sulla sinistra. Non c'è spazio per Pedro, che invece era presente in Supercoppa Italiana contro l'Inter e per Zaccagni, anche lui squalificato dopo l'ammonizione contro il Lecce.