Bologna - Roma, il ricordo a Siniša Mihajlović (FOTO)

BOLOGNA ROMA SINISA MIHAJILOVIC - Il Bologna affronta la Roma nella 16^ giornata di Serie A. Ecco il ricordo a Siniša Mihajlović allo stadio Dall'Ara ad un anno dalla sua scomparsa

L'omaggio del Bologna

Si affrontano Bologna e Roma per la 17^ giornata di Serie A, ma non è una sfida di campionato qualunque. Ad un anno dalla scomparsa di Siniša Mihajlović, il suo ricordo è ancora vivo nei cuori di tutti, specialmente del suo ultimo club da allenatore, i rossoblù. Prima dell'inizio della sfida, la società ha voluto ricordarlo proiettando un video ricordo. Allo stadio è presente anche la famiglia, che ha ricevuto un quadro con la foto di Sinisa a bordo campo. A completare la bellissima atmosfera, vari striscioni sono comparsi in suo onore nella curva del Bologna