Serie A, Udinese - Sassuolo 2-2: Berardi rimonta i friulani

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A UDINESE SASSUOLO - Due rigori nella ripresa di Domenico Berardi permettono al Sassuolo di rimontare sul 2-2 l'Udinese. Lucca apre, Pereyra raddoppia, ma non basta ai friulani per conquistare una vittoria sempre più smarrita. I neroverdi si portano a 16 punti in classifica dopo altrettante giornate, a +3 dagli uomini di Cioffi.

Serie A, il tabellino di Udinese - Sassuolo 2-2

Udinese (3-5-2): Silvestri; Kristensen, Perez, Kabasele; Festy (77’ Masina), Lovric, Walace (90+1’ Zarraga), Payero, Kamara (72’ Ehizibue); Pereyra; Lucca (90+1’ Success). A disposizione: Okoye, Padelli, Quina, Tikvic, Camara, Samardzic, Thauvin, Pafundi. All. Cioffi

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen (72’ Mulattieri); Henrique, Boloca (56’ Volpato); Berardi, Thorstvedt, Laurienté (89’ Ceide); Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Bajrami, Castillejo, Falasca, Loeffen, Lipari. All. Dionisi

Arbitro: Manganiello.

Marcatori: 36’ Lucca (U), 55’ Pereyra (U), 75’ rig. e 88’ rig. Berardi (S)

Ammoniti: Pedersen (S), Ebosele (U), Masina (U), Pereyra (U)

Espulsi: Payero (U) al 59’