Brambati: "Sarebbe stato bellissimo giocare un derby"

BRAMBATI DERBY ROMA LAZIO - Il derby tra Roma e Lazio è ormai dietro l'angolo ed è l'argomento di discussione di tutta Italia in queste ore. Sulla stracittadina ha espresso la sua opinione anche Massimo Brambati.

Roma - Lazio, il ricordo di Brambati

Queste le parole di Massimo Brambati a TMW: "Sarebbe stato bellissimo giocare una partita del genere. Nel 1993 ci sono stato vicino alla Roma, ma rinnovò Tempestilli e non se ne fece nulla. Ho giocato i derby di Torino ed erano molto sentiti, già dal settore giovanile. La Juve non odia così tanto il Toro, ma il Torino ha sempre messo grande carica in tutte le categorie".