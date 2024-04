Piccari: "Il progetto tattico che ha più deluso è Sarri alla Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PICCARI ROMA LAZIO DERBY - Marco Piccari si proietta verso il derby della Capitale tra Roma e Lazio, soffermando la sua attenzione sugli ex allenatori delle due squadre capitoline: Sarri e Mourinho.

Le parole di Piccari su Sarri e Mourinho

Questa l'analisi fatta da Mauro Piccari a TMW Radio: "Il progetto tattico che ha deluso di più è sicuramente quello di Sarri alla Lazio. Io sono convinto che quando si chiude il mercato devi lavorare con quello che hai a disposizione. Se non riesci a lavorare con il materiale umano a tua disposizione è un problema".

Su Mourinho

"Ha deluso anche Mourinho, ci ha detto che questa squadra non avesse qualità ma al suo posto è arrivato un signor nessuno per curriculum in panchina come De Rossi e ha dato risposte ben diverse. In questo discorso va inserito anche Allegri. E' chiaro che questa rosa non sia al livello dell’Inter ma qualcosa in più si poteva e si doveva fare".