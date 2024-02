Pedro: "Oggi non possiamo sbagliare, non c'è margine d'errore"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI LAZIO INTERVISTA PEDRO - Pedro ha parlato ai microfoni ufficiali biancocelesti a pochi minuti dall'inizio di Cagliari - Lazio.

Cagliari - Lazio, le parole di Pedro nel pre partita

"Dobbiamo fare una bella partita oggi. Abbiamo la possibilità di portare a casa i tre punti e non possiamo sbagliare, non c'è margine di errore, speriamo di fare una bella partita. I tre punti sarebbero importantissimi per noi. Non è mai facile quando si viene da una sconfitta, ci siamo preparati ben per il Cagliari ma ci sono ancora tante partite davanti dobbiamo pensare ad oggi e conquistare tre punti fondamentali. Questa partita è importante anche per la sfida contro il Bayern Monaco".

L'esterno spagnolo è poi intervenuto anche ai microfoni di Dazn

"È un momento complicato perché veniamo da una sconfitta dura con l'Atalanta, ma oggi abbiamo un'opportunità di fare una buona partita. Non possiamo sbagliare perché dobbiamo recuperare tanti punti dobbiamo fare una bella partita e una bella vittoria".