Sarri: "Abbiamo perso il senso del divertimento. La Supercoppa..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI LAZIO SARRI INTERVISTA - Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima dell'inizio di Cagliari - Lazio.

Cagliari - Lazio, le parole di Sarri nel pre partita

"Penso che la partita in Supercoppa abbia trasformato il pensiero positivo in negativo. Abbiamo perso qualcosa che non dovrebbe mai mancare, il senso del divertimento, perché non facciamo uno sport ma un gioco. Non vuol dire non essere professionali o essere superficiali, bisogna tener vivo il bambino che è in noi. Mi aspetto passi in avanti".