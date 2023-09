Cagliari - Milan 1-3: Okafor, Tomori e Loftus-Cheek a segno

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI MILAN TABELLINO - Il Milan si impone per 1-3 in casa del Cagliari e aggancia momentaneamente in vetta l'Inter. Dopo l'iniziale vantaggio dei sardi firmato da Luvumbo, la squadra di Pioli è salita in cattedra, ribaltando il risultato grazie alle reti di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek.

Cagliari - Milan, il tabellino del match

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Wieteska (dal 45’ Oristanio), Dossena, Hatzidiakos; Zappa (dal 81’ Zappa), Nandez, Makoumbou (dal 84’ Deiola), Sulemana (dal 67’ Viola), Augello; Petagna (dal 67’ Shomurodov), Luvumbo.

A disposizione: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Prati, Pavoletti, Obert, Azzi, Di Pardo.

Allenatore: Ranieri.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez (dal 84’ Bartesaghi); Loftus-Cheek, Adli (dal 58’ Pobega), Reijnders (dal 58’ Musah); Chukwueze (dal 69’ Romero), Okafor, Pulisic (dal 69’ Leao).

A disposizione: Nava, Mirante, Calabria, Giroud, Kjaer, Pellegrino.

Allenatore: Pioli.

NOTE

Arbitro: La Penna di Roma 1.

Marcatori: 29’ Luvumbo, 40’ Okafor, 45’ Tomori, 60’ Loftus-Cheek.

Ammoniti: 42’ Wieteska, 48’ Loftus-Cheek, 53’ Zappa, 79’ Oristanio. Recupero tempo: 2’ 1T, 5’ 2T.