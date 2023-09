Casale: "Dobbiamo ritrovare la solidità"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO TORINO CASALE - La Lazio sta per scendere in campo contro il Torino per la sesta giornata di Serie A. Nel pre partita, parla Nicolò Casale ai microfoni di Lazio Style Radio, DAZN e SkySport . Ecco le sue parole

Lazio - Torino, le parole di Nicolò Casale

Come si supera questo momento

"Questo momento lo dobbiamo superare insieme. Con lo staff ci siamo confrontati tanto, abbiamo capito ciò che non va. Dobbiamo ritrovare la prestazione che sta mancando, il gioco che fa il mister. I risultati arriveranno facendo la nostra prestazione".

Sulla Lazio

"Ci sono stati tanti confronti, abbiamo fatto tanti video per vedere cosa non è andato. Dobbiamo comunque stare tranquilli e trovare la solidità che ci ha caratterizzato l'anno scorso. Alla lunga andrà bene".

Sul Torino

"La squadra di Juric mette in difficoltà tutti, abbiamo analizzato le cose da fare e da evitare. Bisogna stare tranquilli e fare le cose semplici per ritrovare noi stessi".

Casale a Dazn

"Siamo stati tanto insieme. È vero che i giorni sono stati pochi, abbiamo avuto tanti confronti tra di noi. La cosa milgiore da fare è ritrovare la prestazione, a partire da questa sera. Il resto sarà una conseguenza".

Casale a Sky

"Ci siamo confrontati su quanto successo in questo periodo. Abbiamo parlato con il mister, ci auguriamo che adesso i risultati arriveranno. A partire da questa sera speriamo di fare risultato. Ci sono delle cose tattiche da sistemare, quando si vuole vincere a tutti i costi per mancanza di risultati vengono tralasciate alcune cose importanti. Abbiamo fatto tante sedute video in questi ultimi giorni per migliorare la situazione. Adesso bisogna fare una buona prestazione e, soprattutto, ritrovare solidità difensiva. Questo discorso vale per tutti, dalla difesa all'attacco. L'anno scorso gli avversari facevano fatica ad arrivare in area. Dobbiamo tornare la squadre della scorsa annata".