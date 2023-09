La MOVIOLA di Lazio - Torino: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 3 minuti

MOVIOLA LAZIO TORINO - La Lazio necessita di una vittoria all'Olimpico contro il Torino per dare una svolta alla stagione. Gli uomini allenati da Maurizio Sarri si giocano molto contro i granata e vogliono dare la prima gioia interna ai propri tifosi. L'arbitro designato per questo match, valido per la sesta giornata di Serie A, è Michael Fabbri. Analizziamo di seguito le scelte del direttore di gara e dei suoi collaboratori, attraverso la moviola del match.

Lazio - Torino, la moviola del match

Primo tempo

8' - Inizio di match equilibrato, entrambe le squadre si stanno affrontando, sin qua, in modo pulito e corretto. Nessun fallo da segnalare. Avvio agevole di direzione di gara per Fabbri.

16' - La Lazio studia il Torino ma, dopo il primo quarto d'ora, ancora non è riuscita a creare occasioni. Procede senza intoppi il match per l'arbitro, ancora non chiamato ad interventi.

19' - Steso Vecino, fallo per la Lazio all'altezza della linea di centrocampo fischiato da Fabbri.

25' - Dopo un intervento difensivo Buongiorno si è accasciato a terra. Infortunio per il centrale del Torino. Fabbri ferma il gioco, Juric pronto al cambio con Sazonov.

33' - Bellanova è il primo ammonito del match. L'esterno del Torino ha colpito Zaccagni in modo falloso ed è stato punito col giallo dal direttore di gara.

36' - Immobile cade a terra, ma Fabbri non ravvisa nessun fallo. Si lamenta della decisione il numero 17 da terra e anche Zaccagni.

38' - Zapata allarga il braccio e colpisce Romagnoli , che resta al suolo toccandosi la bocca. Ferma tutto l'arbitro, ma non arriva nessuna sanzione per il centravanti colombiano.

42' - Fallo di mano di Zapata a centrocampo segnalato da Fabbri, riparte la Lazio.

44' - Altro fallo subito da Immobile, il direttore di gara ferma nuovamente il gioco ma non estrae nessun cartellino.

45' - 3 minuti di recupero ravvisati dall'arbitro.

45+1' - Tameze è il secondo ammonito della partita. Il centrocampista del Torino entra in ritardo su Zaccagni e Fabbri segnala una punizione da zona molto interessante per la Lazio.

45+3' - Colpisce col braccio Zapata, altra punizione per la Lazio a pochi secondi dal termine del primo tempo.

45+3' - Duplice fischio da parte di Fabbri, che manda Lazio e Torino negli spogliatoi. Termina sul punteggio di 0-0 la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

45' - Si riparte all'Olimpico, Fabbri fischia l'inizio del secondo tempo di Lazio - Torino.

50' - Come nel primo tempo, inizio tattico e corretto. Le due squadre si studiano in modo pulito.

56' - 1-0 LAZIO!!! VECINOOOO!! Anticipa Bellanova, fa carambolare la sfera sull'esterno del Torino che devia leggermente la traiettoria e beffa Vanja Milinkovic-Savic. Biancocelesti avanti all'Olimpico! Il Var conferma, nessun dubbio sulla regolarità della rete.

60' - L'assistente alza la bandierina e ferma l'azione del Torino per fuorigioco, può ripartire da un calcio di punizione la Lazio.

61' - Luis Alberto colpito da Bellanova, resta a terra. Fabbri non ferma il gioco e appena la palla esce dal terreno verde ha espulso un componente della panchina della Lazio, per proteste.

65' - Ciro Immobile commette un fallo tattico a centrocampo, da capitano, che ferma il pericoloso contropiede del Torino ma gli costa un cartellino giallo. Prima ammonizione del match anche per la Lazio.

73' - Sanabria entra in maniera fallosa su Romagnoli, Fabbri vede tutto e ferma il gioco, punizione per la Lazio.

73' - Schuurs entra in scivolata e prende da dietro la gamba di Marusic, fallo e giallo per il difensore del Torino, che è il terzo ammonito per i granata.

75' - 2-0 LAZIO !!! ZACCAGNI !!! Magia di Felipe Anderson, che mette il numero 20 biancoceleste davanti a Milinkovic con un assist al bacio. Vanja Milinkovic-Savic non può nulla sul colpo da biliardo!

82' - Ammonito anche Ricci per il Torino, che ha messo a terra Luis Alberto. Fallo di frustrazione segnalato da Fabbri.

83' - Isaksen cade a terra, colpito da Ricci molto nervoso, ma si prosegue, non arriva nessun fischio. Non gradisce l'Olimpico.

90' - Silent check per un possibile cartellino rosso a Radonjic dopo un duro pestone a Guendouzi. Dopo un paio di minuti di controllo l'arbitro fa proseguire il gioco senza provvedimenti.

90' - Segnalati 6 minuti di recupero.

90+3' - Niente rigore per il Torino! Dopo aver assegnato un calcio di rigore ai granata per un presunto tocco di mano di Hysaj, Fabbri toglie il penalty dopo essere stato richiamato al VAR. Il difensore albanese ha preso il pallone con il fianco.

90+8' - Fischio finale all'Olimpico! La Lazio batte il Torino 2-0 grazie alle reti di Vecino e Zaccagni.