Immobile lontano dalla capitale? Sullo sfondo c'è l'Inter

IMMOBILE LAZIO INTER- Secondo quanto riportato da Tuttosport, Immobile si sarebbe offerto all'Inter. Un suo possibile futuro a Milano è legato alla situazione di un'attaccante neroazzurro.

Immobile, Arnautovic e l'Inter: intrigo di mercato

Ciro Immobile non sta vivendo una buona stagione. Il capitano della Lazio non riesce più a trovare la retta via del gol e le voci riguardanti un suo addio si fanno molto insistenti. Oltre alle varie sirene arabe onnipresenti, per Immobile ci potrebbe essere anche un futuro in Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Immobile si sarebbe offerto all'Inter. Un suo possibile approdo a Milano è sicuramente legato alla situazione Arnautovic e Sanchez. La porta non sembra quindi chiusa considerando che l'Inter, dopo l'acquisto di Taremi ha intenzione di completare il suo pacchetto attaccanti.