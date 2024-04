Dybala, Guendouzi e il parastinchi del mondiale

Tempo di lettura: < 1 minuto

DYBALA GUENDOUZI - Un derby non è un derby senza qualche frizione. La più importante, in quello vinto dalla Roma sulla Lazio per 1-0 grazie al colpo di testa di Gianluca Mancini, è arrivato tra Paulo Dybala e Matteo Guendouzi.

Dybala e Guendouzi: screzi da derby

Le primi scintille tra i due sono arrivate verso la fine dell'incontro. Con la palla scivolata in calcio d'angolo, l'attaccante della Roma e il centrocampista della Lazio sono venuti a contatto. Sono finiti testa a testa, prima di essere divisi dall'arbitro e dai compagni. Il parapiglia, così, è ripreso a fine partita. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, l'argentino si è avvicinato al francese e gli ha mostrato un parastinchi dove è disegnata la vittoria dell'Argentina al Mondiale qatariota del 2022. Un trionfo che arrivò in finale proprio contro la Francia.