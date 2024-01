Candreva alla Lazio, l'età è un ostacolo alla trattativa

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO CANDREVA - Ai tanti nomi di esterni offensivi in orbita Lazio, negli ultimi giorni si è aggiunto anche quello di Antonio Candreva. Il classe 1987 ha un contratto con la Salernitana fino al 2025, ma tornerebbe volentieri a vestire i colori biancocelesti.

Calciomercato Lazio, l'età complica il ritorno di Candreva

Secondo il Corriere dello Sport, Candreva è stato proposto alla Lazio, ma l'età rappresenta un ostacolo. Antonio compirà 37 anni il 28 febbraio e, nonostante stia disputando una stagione straordinaria (6 gol e 4 assist in 20 presenze), non è un profilo in linea con la filosofia di ringiovanimento messa in atto dal club capitolino. A questo, si aggiunge il muro sollevato dai granata su una sua possibile cessione, vista la situazione di classifica e la centralità del giocatore negli schemi di Filippo Inzaghi. La situazione non sembra destinata a subire grandi evoluzioni, ma in caso di retrocessione della Salernitana, il contratto di Candreva potrebbe diventare un peso.