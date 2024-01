Calciomercato Lazio, Candreva di nuovo a Roma? La risposta della Salernitana

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO CANDREVA - Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Lazio avrebbe riacceso il proprio interesse per Antonio Candreva, che ha già vestito per 192 volte la maglia biancoceleste dal 2012 al 2016, la Salernitana è però ferma sulla sua decisione riguardante un suo possibile trasferimento.

La Salernitana blocca il trasferimento di Candreva

La Lazio starebbe lavorando al ritorno di Antonio Candreva. L'esterno, che ha già collezionato 20 presenze in stagione condite da 6 gol e 4 assist, potrebbe tornare a vestire di biancoceleste. L'idea della società capitolina sarebbe quella di tentare l'affondo in questa sessione di calciomercato. Il contratto di Candreva scade nel 2025 e l'ostacolo contrattuale non si vede all'orizonte in una possibile trattativa. L'entourage del giocatore è stato contattato ma la Salernitana fa blocco. Candreva non solo è un giocatore chiave, ma è anche un importantissimo uomo spogliatoio e guardando la classifica dei campani, l'addio in questa sessione sembra poco probabile.