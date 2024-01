Auronzo, Lacchè: "Ci sono problemi con l'Hotel per ospitare la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

AURONZO LAZIO LACCHE- Il Corriere dello Sport ha riportato in mattina che ci potrebbero essere delle problematiche ad ospitare la Lazio ad Auronzo di Cadore per il prossimo ritiro estivo. Sulla situazione, ai microfoni di Radio Olympia, è intervenuto l'amministratore delegato della Media Sport Event Gianni Lacchè. Di seguito una parte dell'intervista.

Le parole di Lacchè

"Va fatta una premessa importante, sono 16 anni che portiamo la Lazio ad Auronzo di Cadore e si è creata una piccola città biancazzurra sulle Dolomiti. Il presidente Lotito ha tutto l’interesse di riportare la Lazio ad Auronzo, non vi nascondo che ci sono persone vicine o un po’ meno vicine che stanno dimostrando di avere interesse a spostare la sede, nonostante la volontà del presidente.

La problematica dell’hotel è in parte vera, sto valutando in prima persona come si può risolvere considerando le problematiche sulle quali bisogna intervenire, si tratta solo dell’adeguamento del sistema antincendio. Stiamo lavorando per sistemare questo problema entro fine febbraio, riaprendo l’Hotel che poi in estate sarà pronto ad ospitare la Lazio".