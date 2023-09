Calciomercato, Lazio su Huerta: dal Messico fissano il prezzo

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO HUERTA MESSICO - È stata un'idea delle ultime ore di mercato, poi sfumata. A gennaio però potrebbe riprendere quota. Parliamo di Cesar Huerta, attaccante dei Pumas in Messico. La Lazio l'ha cercato senza affondare il colpo. E ora il prezzo per lui è fissato.

LEGGI ANCHE ---> Immobile insegue un altro record: a Torino per il 100º gol in trasferta

Calciomercato Lazio, dal Messico fissano il prezzo per Huerta

Secondo i media messicani si è alzato il prezzo di Cesar Huerta, attaccante dei Pumas richiesto dalla Lazio in estate. Se prima bastavano 3/4 milioni di dollari, ora il costo si avvicina più ai 7/8, ovvero tra i 6,5 e i 7,5 milioni di euro. I biancocelesti, dopo aver tesserato Castellanos e Kamada, extracomunitari, non possono tesserarne un altro. L'idea, quindi, sarebbe quella di acquistarlo a gennaio, mandarlo in prestito all'Empoli e poi riprenderlo in estate.