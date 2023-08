Calciomercato Lazio, prende quota uno scambio con l'Empoli

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO EMPOLI - Prova a scaldarsi l'asse Empoli - Lazio. Diversi giocatori in ballo, Akpa Akpro e Cancellieri su tutti. Pronto il ritorno di fiamma anche per Jacopo Fazzini, già cercato in precedenza.

Calciomercato Lazio, piace Fazzini: Cancellieri nel mirino dell'Empoli

Secondo La Gazzetta dello Sport di ieri, 4 agosto, sarebbe possibile ritorno all'Empoli per Akpa Akpro. Ha già convinto Zanetti, alla Lazio ha poco spazio soprattutto dopo l'arrivo di Kamada. Anche Cancellieri può fare lo stesso percorso. L'idea è quella di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. I toscani spingono per la soluzione secca senza possibilità di acquisto. Nelle trattative può rientrare anche Fazzini, apprezzato da Sarri e pupillo di Corsi che non se ne vuole liberare.

Asse Lazio-Empoli: prende quota lo scambio Fazzini-Cancellieri

Come riportato da Calciomercato.com, Lazio ed Empoli starebbero lavorando a fari spenti per chiudere uno scambio. Ai biancocelesti andrebbe Fazzini, profilo ampiamente apprezzato da Sarri, mentre a fare percorso inverso sarebbe Matteo Cancellieri. Con Akpa Akpro in direzione Verona, la società toscana avrebbe spostato l'attenzione sull'esterno italiano. Non sarebbe stata avviata nessuna trattativa al momento, ma l'ipotesi presa in considerazione sarebbe uno scambio di cartellini e i contatti sarebbero in corso tra i due club.