Ufficiale, Gvardiol è del Manchester City per una cifra record

Tempo di lettura: < 1 minuto

GVARDIOL MANCHESTER CITY UFFICIALE - Adesso è ufficiale: Guardiola ha il suo Gvardiol. Il Manchester City si assicura il centrale croato, che lascia il Lipsia dopo 2 stagioni per una cifra record. Il classe 2001 approda in Premier League per 90 milioni di euro dopo 59 partite e tre reti in Bundesliga, diventando il difensore più pagato di sempre. Il classe 2001 indosserà la maglia numero 24 dei Citizens.

Ufficiale, Gvardiol alla corte di Guardiola: il benvenuto del Manchester City

Josko Gvardiol signs for City! 🩵 pic.twitter.com/MN6euvK0y0 — Manchester City (@ManCity) August 5, 2023

Da Guardiola a Gvardiol: il Manchester City presenta il nuovo difensore