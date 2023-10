Calciomercato Lazio, Marusic nel mirino dell'Arabia Saudita

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO MARUSIC - Si è conquistato il posto da titolare passo dopo passo, ora Adam Marusic è un veterano della Lazio. Su di lui però, piomba l'Arabia Saudita

La Lazio inizia la sua nuova stagione tra alti e bassi. Adam Marusic è uno dei fedelissimi di Sarri, sempre titolare in Serie A, ed ormai veterano di questa strada, ha aiutato i biancocelesti più volte a conquistare la vittoria, nonostante ci siano state anche prestazioni sottotono. Ora però, la sua avventura a Roma potrebbe essere giunta al termine. Come riporta TuttoMercatoWeb infatti, il terzino di Montenegro ha un contratto in scadenza nel 2025 e su di lui sarebbe piombata l'Arabia Saudita. Il numero 77 biancoceleste compirà 32 anni a giungo e viene valutato all'incirca meno di 10 milioni di euro. Potrebbe quindi lasciare la capitale dopo 229 presenze e 10 gol con la Lazio.