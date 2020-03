Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO IMMOBILE EVERTON – Non dorme mai il calciomercato. Anche in questo momento di stallo per il mondo del calcio, sono tante le voci di mercato che si rincorrono. Una di queste, rivelata dal sito 90min.com, vedrebbe Carlo Ancelotti intenzionato a rafforzare il proprio Everton pescando direttamente dalla rosa della Lazio.

Ancelotti chiama Immobile

L’attuale capocannoniere della Serie A Ciro Immobile sarebbe finito nella lista dei desideri di Carlo Ancelotti. L’ex allenatore del Napoli ha in mente grandi progetti per i toffees e il numero 17 sarebbe la ciliegina sulla torta. Il bomber comunque ha più volte rassicurato i tifosi biancocelesti, dichiarando di trovarsi bene a Roma e alla Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.