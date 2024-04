Collovati: "Zaccagni assenza pesante per la Lazio nel derby"

Tempo di lettura: < 1 minuto

COLLOVATI DERBY ROMA LAZIO - L'ex calciatore Fulvio Collovati, ora opinionista, ha soppesato l'assenza di Zaccagni nel derby ormai prossimo e come arrivano Roma e Lazio alla stracittadina.

Collovati: "Il derby sarà deciso dagli episodi, non c’è favorita"

Queste le parole di Fulvio Collovati a Sportpaper: "Zaccagni è un'assenza pesante per la Lazio, è un ottimo esterno. Il derby è una sfida alla pari tra due allenatori nuovi che sanno però quello che vogliono, conoscono l’aspetto tattico alla perfezione. La Roma arriva da una prestazione non certo ottima contro il Lecce, la Lazio l’abbiamo vista contro la Juventus, sarà una gara decisa dagli episodi, non c’è una favorita".