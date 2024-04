Bonanni: "Per la Lazio il derby è la partita dell'anno"

Tempo di lettura: < 1 minuto

BONANNI DERBY ROMA LAZIO - L'ex calciatore Massimo Bonanni effettua una lunga e approfondita analisi sui dualismi del derby Roma - Lazio.

Le parole di Bonanni alla vigilia di Roma - Lazio

Queste le dichiarazioni rilasciate da Massimo Bonanni alla vigilia del derby: "Partita importante per entrambe le squadre, per motivi diversi. Per la Lazio è la partita dell'anno oggi, al di là della semifinale di Coppa Italia. Se vinci ti avvicini, se perdi è finito tutto. E' una partita molto importante, per me sarà una partita molto delicata. De Rossi? Per me la vivrà male sotto l'aspetto emotivo ma dovrà essere bravo a gestire le emozioni da allenatore".

Su De Rossi e Tudor

"Nei derby chi riesce a gestire le pressioni alla fine riesce sempre a portare a casa qualcosa. Non mi ricordo derby giocati alla grande. Il derby di Roma è particolare, parte da lontano. Io credo che sia importante per entrambi. Alla Roma potrebbe anche bastare il pareggio, ma la Lazio così rimarrebbe fuori".

Su Immobile e Lukaku

"Sicuramente per Immobile è l'ultima chiamata. Ha le possibilità per potersi riguadagnare la titolarità nella Lazio e la convocazione per l'Europeo. Ora sta solo a lui. E' in un periodo di discesa purtroppo e mi dispiace molto, perché ad oggi rimane un attaccante ancora importante. Diventa determinante per lui".

Su Dybala e Luis Alberto

"Sono due giocatori diversi, che accendono le proprie squadre. Dybala può farlo di più, perché fa più gol ma entrambi sono troppo importanti per le due squadre".