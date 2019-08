ROSA – La lista con i giocatori utili al campionato è stata presentata. Anche se al momento è provvisoria, visto che il calciomercato è ancora aperto. Nelle 25 caselle disponibili, ce ne sono ancora 2 vuote. Una sarà occupata da Jony, ma fin quando non arriverà il transfer tanto discusso non potrà figurare nella rosa. L’altra sarebbe destinata ad un quarto calciatore cresciuto nel vivaio laziale, i tre già presenti sono Strakosha, Guerrieri e Cataldi. Allo stato attuale, un nuovo eventuale acquisto potrebbe essere solamente un under 22, a meno di cessioni. Le possibili partenze sono sempre quelle di Wallace e Durmisi, che nella lista ci sono e potrebbero far posto al tanto richiesto terzo attaccante. Di seguito la lista:

Lista Over 22 Formati in Italia

Immobile, Parolo, Acerbi, Lazzari.

Lista Over 22 Formati nel Club

Strakosha, Guerrieri, Cataldi.

Lista Over 22

Proto, Wallace, Lukaku, Durmisi, Bastos, Radu, Vavro, Patric, Leiva, Berisha, Luis Alberto, Correa, Lulic, Milinkovic, Marusic, Caicedo.