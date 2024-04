Coppa Italia, Juventus - Lazio: c'è Vlahovic nei convocati di Allegri

Tempo di lettura: < 1 minuto

CONVOCATI ALLEGRI JUVENTUS LAZIO - In vista del match delle ore 21 tra Juventus e Lazio, dopo Tudor anche Allegri ha diramato i convocati per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco di seguito la lista dei bianconeri scelti per la sfida dell'Allianz Stadium.

Juventus - Lazio, i convocati di Allegri per la semifinale di Coppa Italia

Portieri: Perin, Pinsoglio, Szczesny.

Difensori: Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, De Sciglio, Alex Sandro, Rugani, Djalò.

Centrocampisti: McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Miretti, Weah, Alcaraz, Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Iling Jr, Kean, Yildiz.