Coppa Italia, quanto vale vincere il trofeo: il montepremi

Tempo di lettura: < 1 minuto

COPPA ITALIA MONTEPREMI - Sono rimaste appena quattro squadre in lizza per la vittoria finale della Coppa Italia 2023/2024. Oltre al prestigio di mettere un trofeo in bacheca, il successo nel torneo garantisce anche ulteriori, importanti entrate al club vincitore. Ecco di seguito il montepremi.

Coppa Italia, il montepremi dalle semifinali alla vittoria finale

La Lazio sfida la Juventus per ottenere un posto in finale che, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, vale almeno altri 2 milioni di euro. Tanto spetterebbe alla finalista perdente, mentre alla vincitrice andrebbero 4.6 milioni. Tale cifra si deve sommare ai quasi 3 milioni già nelle classe dei club che hanno conquistato un posto nelle prime quattro. Accedere all'atto finale del torneo garantirebbe anche il pass per la prossima Supercoppa italiana, facendo oscillare i guadagni societari dai 6.5 ai 15.6 milioni di euro.

Il montepremi della Coppa Italia