Impallomeni: "La Juventus è da retrocessione nelle ultime nove"

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMPALLOMENI JUVENTUS LAZIO - Si avvicina l'atto secondo di Juventus contro Lazio. In vista della semifinale d'andata di Coppa Italia, ha espresso la sua opinione Stefano Impallomeni.

Impallomeni: "Se la Juventus non batte la Lazio rischia di andare in crisi piena"

Queste le parole di Stefano Impallomeni a TMW Radio: "È vero. I numeri inchiodano la Juve e Allegri, è una media da retrocessione nelle ultime nove. La vera Juventus non è neanche parente questa di quella vista lo scorso anno. C'è da fare una scelta ora per fare risultato".

Sulla Juventus

"Serve una Juve brutta e sporca come vista per molto tempo o quella che ha provato a giocare fino a un po' di tempo fa? Che scelte farà Allegri? Perché ho visto una squadra scarica. È una squadra che ha problemi, come ha detto il portiere. Stasera rientra Vlahovic, ma se dopo 10' balbetti stasera, ti ritrovi anche lo stadio contro. Stasera deve vincere, sennò rischia di andare in crisi piena. Già lo è. Al di là del gioco la cosa preoccupante è che non riesci più a vincere. Ha vinto col Frosinone, ma anche all'ultimo. Ora o risolvi la situazione con i colpi dei più forti o è dura".