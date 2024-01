Cori a Lukaku, oggi la decisione sulla chiusura di Nord e Distinti

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CHIUSURA CURVA NORD DISTINTI - Alle 14:30 di oggi, mercoledì 24 gennaio, la Corte Sportiva d'Appello si riunirà per prendere una decisione riguardo la chiusura di Curva Nord, Distinti Nord Est e Nord Ovest per la partita contro il Napoli. Il provvedimento è stato preso in seguito a cori e ululati razzisti che sarebbero stati intonati, nei confronti di Romelu Lukaku, durante il derby di Coppa Italia contro la Roma da una parte del pubblico biancoceleste

Chiusura curva Nord e Distinti: la strategia della Lazio

Dopo la stracittadina, il Giudice Sportivo Alessandro Zampone, ha sentenziato che i sostenitori biancocelesti dei settori incriminati, in più occasioni hanno intonato "beceri e insultanti ululati di discriminazione razziale nei confronti di Lukaku allorchè il medesimo era in possesso del pallone di gioco". I cori sarebbero stati percepiti da tutti e quattro i rappresentanti della procura federale, provenendo dal 90% dei 16.000 spettatori.

Come riporta Il Corriere dello Sport, l'avvocato Gentile vorrebbe spingere sul parere della Questura di Roma, in cui la Digos non avrebbe riscontrato alcuna irregolarità dal punto di vista razziale nel derby del 10 gennaio, La Lazio, inoltre, spingerà sul fatto che nemmeno l'arbitro Orsato ha ravvisato violazioni in materia, non citando l'episodio nel suo referto. Entro poche ore, si avrà la decisione definitiva sul caso.