Lazio - Napoli, Castellanos torna in gruppo: può partire titolare

NAPOLI LAZIO CASTELLANOS - L'infortunio rimediato nel derby di coppa contro la Roma è ormai alle spalle. Dopo aver saltato la gara di campionato contro il Lecce e la semifinale di Supercoppa Italiana con l'Inter, Castellanos è pronto a tornare in campo dal primo minuto contro il Napoli, nel match di domenica 29 gennaio.

Napoli - Lazio, Castellanos scalpita per un posto da titolare

Come riporta Il Messaggero, il Taty è partito per l'Arabia Saudita per proseguire le terapie accanto allo staff medico, ma non è mai stato a disposizione per la sfida con i nerazzurri. A cinque giorni dal prossimo match di Serie A, Castellanos è tornato ad allenarsi in gruppo, saltando per precauzione il lavoro atletico e la partitella finale. Viste le assenze di Zaccagni e Immobile, entrambi squalificati, il suo ritorno assume ancora più importanza. Starà a Sarri decidere se affidare l'attacco all'argentino, che comunque non ha i 90 minuti, o se schierare nuovamente Felipe Anderson come "falso nueve".