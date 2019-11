CORREA LAZIO – Nel pomeriggio di ieri, la Lazio ha sconfitto per 4-2 il Lecce. Decisiva ai fini del ristato, anche la doppietta di Correa. L’argentino dopo il rigore sbagliato contro il Bologna lo scorso 6 ottobre, sembra essersi ripreso ed è finalmente tornato a graffiare con la maglia biancoceleste.

Correa, 5 gol nelle ultime 4 partite

Nelle ultime 4 partite in cui è partito da titolare, Joaquin Correa ha segnato ben 5 reti (Atalanta, Fiorentina, Milan e 2 al Lecce). Come riporta Laziopage, solo Werner (5) e Messi (4) hanno segnato più volte del “Tucu” (3) nel mese di novembre. Inoltre l’argentino è primo insieme ad Immobile nella classifica di Serie A per gol “open play” (no cross e no calci da fermo), avendone realizzati 6.