LAZIO LECCE – Nel pomeriggio di ieri, la Lazio ha sconfitto per 4-2 il Lecce grazie alla doppietta di Correa ed alle reti di Milinkovic ed Immobile. Ininfluenti per i salentini le reti di Lapadula e La Mantia. Ma l’episodio che ha fatto discutere nel post gara soprattutto i dirigenti salentini, è stato il gol annullato all’ex Pescara e Milan dopo la ribattuta di Strakosha sul rigore di Babacar.



Clima rovente in tribuna

Come riporta il Messaggero, dopo l’episodio contestato dal Lecce in tribuna il clima si è fatto rovente e sarebbe volata qualche parola di troppo tra i due ds Tare e Meluso. Tensione per fortuna stemperata anche grazie ai due presidenti Lotito e Sticchi Damiani. I due direttori sportivi si sono poi chiariti successivamente negli spogliatoi.