Di Canio: "Lazio? Quando sei determinato la porti a casa. Felipe..."

DI CANIO LAZIO BAYERN MONACO INTERVISTA - L'ex attaccante della Lazio, Paolo Di Canio, ha espresso il suo pensiero in merito alla partita Lazio-Bayern Monaco. Di Canio ha parlato dell'atteggiamento degli uomini di Sarri che ha consentito di portarli alla vittoria. Queste le sue parole.

Le parole di Paolo Di Canio a Sky Sport

"Compiti svolti perfettamente. Sofferto un po' nel primo tempo e nella ripresa il Bayern ha perso certezze. Lazio brava ad approfittarne, rubando palloni centralmente ha creato occasioni. Quando sei determinato e convinto la porti a casa, guarda Immobile sull’azione del rigore. C’è stata grande applicazione e motivazione. La Lazio deve festeggiare. L’unica pecca? Felipe deve fare il 2-0. Sarri un professore con i suoi studenti della Lazio del Liceo in Via della Vittoria. Gli do 10, la lode può arrivare al prossimo esame".