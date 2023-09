PSG, Donnarumma: "Europa? Italiane molto forti, Lazio compresa"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DONNARUMMA INTERVISTA LAZIO PROVEDEL- Il portiere del PSG Gianluigi Donnarumma ha rilasciato una lunga intervista, nella quale ha parlato di squadre italiane, Champions League, Lazio e...Provedel!

Le parole di Donnarumma in un' intervista : si parla anche di Lazio e Provedel

Donnarumma sulle italiane in Champions

"Credo che le italiane faranno molto bene e lo si è visto anche dallo scorso anno con il Milan in semifinale e l’Inter in finale. Il Napoli è uscito ai quarti. Le vedo bene e penso che andranno lontano perché sono squadre molto forti, compresa la Lazio.

L’anno scorso il Napoli ha fatto un grandissimo campionato e ha fatto bene in Europa, ha giocato alla grande e potrà dire la sua anche quest’anno anche se è partito un po’ male. Il Milan è molto forte, ce l’abbiamo nel girone e sarà una sfida durissima. L’Inter ha giocato alla pari col City in finale e può dire la sua. La Lazio ha iniziato molto bene pareggiando con l’Atletico Madrid con il gol del mio amico Ivan. Siamo messi bene in Italia".