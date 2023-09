Sarri lo sceglie, lui non delude: storia dell'assist di Lazzari

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZZARI ASSIST LAZIO TORINO- Fiducia. La parola del giorno in casa Lazio è proprio questa. E, dopo la vittoria per 2-0 in Lazio Torino, non può non essere applicata al match giocato da Manuel Lazzari. L'esterno biancoceleste, infatti, è stato scelto da Mister Sarri e non ha deluso. Suo l'assist per l'1-0 di Vecino. Da quanto non era così decisivo?

Assist Lazzari , gol Vecino : i numeri del vantaggio della Lazio contro il Torino

Era mancato, eccome, nella Lazio. Sembrerebbe essere tornato nella prima vittoria stagionale allo Stadio Olimpico. 2-0 al Torino di Juric nella sesta giornata della Serie A 2023/24, assist per il primo gol proprio di Lazzari.

Non ne faceva uno dal 7 maggio 2022: la Lazio giocava contro la Sampdoria e a beneficiare del cioccolatino fu Luis Alberto.

Un salto nel passato, dunque. Lo stesso salto indietro nel tempo che avranno vissuto i tifosi in curva e tribuna: sì, perché l'azione con cui la Lazio sblocca la partita sembra proprio una trama di gioco della Lazio della scorsa stagione. Che ha portato l'Aquila al secondo posto...

Martino Cardani