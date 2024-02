Lazio - Bologna: dove vedere la partita in TV e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BOLOGNA DOVE VEDERE - Reduce dalla vittoria importantissima contro il Cagliari e dalla notte di Champions memorabile contro il Bayern Monaco, la Lazio torna a pensare alla Serie A. Domenica 18 febbraio alle 12:30 ci sarà a gara contro il Bologna all'Olimpico. Ecco dove seguire il match

Dove vedere Lazio - Bologna in TV e streaming

La Lazio scenderà in campo domenica 18 febbraio alle ore 12:30 allo stadio Olimpico per la 25^ giornata di Serie A contro il Bologna di Thiago Motta. Si potrà seguire la gara in diretta su Dazn e on demand tramite app o sito ufficiale. Il match verrà trasmesso anche su Sky nei canali dedicati.