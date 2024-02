Lazio - Bologna, attenzione ai cartellini gialli: i diffidati

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BOLOGNA DIFFIDATI SQUALIFICATI - La Lazio riprende la sua strada con la vittoria a Cagliari. E dopo il trionfo in Champions League contro il Bayern Monaco contro ogni pronostico, è il momento di tornare a pensare alla Serie A ed al match contro il Bologna, prevista per domenica 18 febbraio. Attenzione però ai diffidati ed agli squalificati.

I diffidati di Lazio - Bologna

La Lazio batte il Cagliari e porta a casa 3 punti importantissimi in chiave classifica. Gli uomini di Sarri hanno risollevato il morale in tempo per la gara magnifica di Champions League contro il Bayern Monaco, portata anche quella a casa contro ogni pronostico per 1-0. Ma adesso i biancocelesti dovranno ritornare con la testa al campionato, perché c’è un’altra gara difficile dietro l’angolo. Domenica 18 febbraio ci sarà Lazio - Bologna alle 12:30, gara valida per la 25ª giornata di Serie A. Attenzione però ai diffidati e gli squalificati…

Diffidati Lazio

La sfida tra Lazio e Bologna andrà in scena domenica 18 febbraio alle 12:30 allo stadio Olimpico. I 3 punti in questo momento sono fondamentali per la squadra di Sarri. Il mister però dovrà fare i conti anche con gli assenti: Romagnoli e Vecino, che si è anche infortunato prima della gara di Champions, sono stati squalificati contro il Cagliari. L’unico diffidato a cui fare attenzione è Pellegrini. Bisognerà valutare anche gli assenti per infortunio, ovvero Rovella, Patric che ha giocato in Champions e Zaccagni.

Diffidati Bologna

Anche Thiago Motta dovrà fare attenzione a due diffidati: Calafiori e Saelemaekers. L’allenatore del Bologna dovrà anche fare a meno di Freuler squalificato