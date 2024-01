Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LECCE DOVE VEDERE - La Lazio oggi festeggia la vittoria contro la Roma in Coppa Italia ma è quasi tempo di tornare a pensare alla Serie A. Domenica 14 gennaio ci sarà la sfida valida per la 20^ giornata di Serie A contro il Lecce. Andiamo a scoprire dove sarà possibile seguire l'incontro.

Lazio - Lecce, dove vedere il match in Tv e streaming

La gara, valida per la 20^ giornata di Serie A tra Lazio e Lecce andrà in scena domenica 14 gennaio alle 12:30. Sarà possibile seguire la gara su Dazn e Sky Sport. Oppure in streaming attraverso l'app di Dazn, SkyGo e Now Tv.