Feyenoord-Lazio, Bijlow sarà a disposizione degli olandesi

FEYENOORD LAZIO BIJLOW- L'allenatore del Feyenoord ha chiarito che, contro la Lazio in Champions League, Justin Bijlow sarà a disposizione della sua squadra. Il portiere, infatti, avrebbe ormai completamente recuperato dalla frattura al polso, che lo tormentava da agosto. Già in serata, contro il Vitesse, sarà a disposizione. Ecco le parole di Arne Slot al De Telegraaf.

Le parole di Slot su Bijlow presente in Feyenoord - Lazio

"Bijlow è molto felice di essere di nuovo in forma. Ha disputato bene la partitella in allenamento e sta bene. Timon Wellenreuther (il secondo portiere, ndr) lo ha sostituito in modo eccellente, ma sa che è dietro nelle gerarchie. Non ho mai nascosto che Justin è il primo portiere del Feyenoord.

L'ho chiarito spesso e con anticipo. Timon sa di essere il vice e ci è stato molto di aiuto in questo periodo. Mi piacerebbe se fosse felice anche solo di sedersi in panchina. Ha fatto un ottimo lavoro, ma anche Bijlow ha lavorato tanto e bene".