Sassuolo-Lazio, i luoghi da visitare in trasferta a Reggio Emilia

Tempo di lettura: 2 minuti

REGGIO EMILIA COSA VEDERE SASSUOLO LAZIO- Sassuolo Lazio è sempre più vicina. Torna la Serie A 2023/24 dopo la soste per le Nazionali e la squadra di Maurizio Sarri fa visita al Sassuolo in una trasferta insidiosa. Sperando in una grande prova degli aquilotti, comunque, il viaggio in terra emiliana offre molte cose da vedere: ecco cosa non perdersi, in giornata, a Reggio Emilia, sede del Mapei Stadium. Casa dei neroverdi.

Tifosi in trasferta? Ecco cosa vedere a Reggio Emilia prima di Sassuolo - Lazio

Reggio Emilia è conosciuta per essere considerata la "Città del Tricolore". Situata a metà strada tra Parma e Modena, è una città da non sottovalutare per bellezze e cultura. Ecco cosa visitare e un po' di storia.

La fondazione di Reggio Emilia è antichissima: la città ha origini romane, tanto da prendere il nome dal Console Marco Emilio Lepido (90 a.C.), il geniale costruttore della Via Emilia. Divenuta comune già nell'XI Secolo, diventa fondamentale per la storia italiana nel 1797: proprio qui, infatti, è stato adottato per la prima volta il Tricolore.

Cosa vedere, dunque, in una giornata in questa splendida cittadina di 532.000 abitanti?

Duomo di Reggio Emilia: imperdibile. Costruito nell'857, ha uno splendido impianto romanico poi trasformato e caratterizzato nel corso del tempo da un'ampia commistione di stili architettonici che lo rendono unico.

Piazza Prampolini, o Piazza Grande: cuore pulsante della città di Reggio Emilia, sulla piazza si affacciano il Duomo, il Palazzo del Comune, il Palazzo del Podestà e la Torre dell'Orologio.

Basilica di San Prospero: consacrata nel 997, fu ricostruita nel XVI secolo. La facciata oggi visibile è del XVIII. Dedicata al patrono della città, è un bellissimo esempio di barocco emiliano. Da non perdere una visita all'interno: sotto l'altare si trovano le spoglie del Santo Patrono della città, a cui è dedicata la Chiesa. Situata in Piazza San Prospero, con la torre ottagonale è uno splendido esempio di architettura monumentale. Non perdete i 6 leoni in marmo rosso nelle vicinanze del sagrato. All'interno troverete uno splendido ciclo di affreschi raffigurante il Giudizio Universale e un meraviglioso coro ligneo del XVI secolo.

Teatro Municipale di Reggio Emilia: situato in Piazza Martiri, dispone di 1088. Costruito tra il 1852 e il 1857 è uno splendido teatro d'opera.

Murales di Kobe Bryant: murales fuori dal centro dedicato al compianto Kobe, che proprio a Reggio Emilia ha vissuto una parte della sua vita.

Da non perdere: pranzo in osteria emiliana con prodotti eno-gastronomici tipici della zona.

Martino Cardani