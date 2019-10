FIORENTINA LAZIO – Tra Biancocelesti e Viola non è mai una partita come le altre. I precedenti tra le due squadre parlano di gare all’insegna dello spettacolo e delle reti contate con il pallottoliere. Dalla stagione 2015/’16 in poi sono stati ben 18 i gol segnati nelle partite disputate, dato assolutamente in controtendenza rispetto ai 10 anni precedenti. Il match più pirotecnico tra tutti risale al 2018, in quel Fiorentina-Lazio terminato 4 a 3 per i ragazzi di Inzaghi che hanno risposto con Luis Alberto (doppietta), Caceres e Felipe Anderson alla tripletta di Veretout. Nel 2016, invece, arrivò la prima marcatura di Milinkovic proprio nella gara dell’Artemio Franchi.