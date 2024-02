Formula 1, ufficiale: Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025

Tempo di lettura: < 1 minuto

FORMULA 1 HAMILTON FERRARI - La notizia che ha scosso il mondo delle corse nelle ultime ore è diventata rapidamente realtà. Come confermato dalla Ferrari con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio canale, dal 2025 Lewis Hamilton sarà un nuovo pilota del cavallino rampante. L'inglese vestirà dunque di rosso quando avrà raggiunto i 40 anni di età. Non è però mai troppo tardi per certi matrimoni.

Formula 1, Hamilton vestirà rosso dal 2025: l'annuncio della Ferrari

Questo il comunicato ufficiale pubblicato dal Ferrari sul suo sito: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton entrerà a far parte del team dalla stagione 2025, con un contratto pluriennale".