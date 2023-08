Ufficiale, colpo Frosinone: Pol Lirola torna in Serie A

Tempo di lettura: < 1 minuto

FROSINONE LIROLA UFFICIALE - Pol Lirola torna in Serie A, come annunciato dal Frosinone attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito. Il terzino ex Sassuolo e Fiorentina lascia il Marsiglia e arriva al club ciociaro con la formula del prestito secco annuale.

Calciomercato, ufficiale Lirola al Frosinone: l'annuncio del club ciociaro

Questo il comunicato ufficiale pubblicato dal Frosinone: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’ Olympique Marsiglia per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Pol Mikel Lirola Kosok. Il difensore classe 1997 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024"