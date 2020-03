Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS CALCIO GALDERISI – Ha giocato nella Lazio una sola stagione, nel 1987-88, collezionando 33 presenze ed un gol. Giuseppe Galderisi, ex attaccante dei capitolini ed oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Centro Suono per analizzare gli effetti dello stop del campionato sulla squadra di Simone Inzaghi.

Galderisi: “Con Ciro Immobile è tutto più facile”

“La Lazio ha un modo propositivo e costruttivo di stare in campo, abbinato alla qualità dei giocatori che hanno grande entusiasmo nel recepire le indicazioni del tecnico. Quando hai un giocatore come Ciro Immobile è tutto più facile, riesce ad attaccare la profondità in 5 metri, è un peccato che non si giochino gli Europei. Poi in questa stagione la Lazio con la sua qualità era “unstoppable”, come dicono gli inglesi, dava sempre l’impressione di potercela fare”.

Galderisi sulla ripresa dei campionati

“La ripresa dei campionati? Dalla C alla A credo che, anche se si dovesse riprende a maggio come si spera, nessuna squadra potrà mai avere la giusta condizione. Neanche in estate si sta fermi così tanto, dipende da tanti fattori”.

