INZAGHI GATTUSO LAZIO NAPOLI – La partita tra Lazio e Napoli, negli ultimi anni, ha sempre avuto grande importanza ed è normale dunque che gli animi si scaldino. Lo sarà anche domenica 20 dicembre alle ore 20:45, quando i biancocelesti ospiteranno i partenopei. La squadra di Inzaghi ha bisogno di risalire la classifica mentre Gattuso e i suoi vogliono continuare la loro scalata verso lo scudetto.

Gattuso e Inzaghi, è sempre una finale

Come riporta il Corriere dello Sport, l’episodio della passata stagione tra Inzaghi e Gattuso è la prova che durante Lazio Napoli gli animi si scaldano. Nell’ultima partita dello scorso campionato, i biancocelesti sono andati al San Paolo per giocarsi il terzo posto. Le uniche gioie della serata per i laziali sono state però la Scarpa d’Oro di Immobile e l’uguagliamento del record di gol dell’ex napoletano Higuain. Durante uno scontro di gioco molto duro tra Manolas e Correa gli animi si sono inaspriti, tanto da far accendere confronto tra le panchine: volano parole pesanti da entrambi fino a sfiorare la rissa. Gattuso le promette a Inzaghi che risponde con ton alto. Davanti le telecamere poi e scuse dei due.

