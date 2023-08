Genoa, interesse per Bonucci per la difesa

Tempo di lettura: < 1 minuto

GENOA BONUCCI CALCIOMERCATO - Leonardo Bonucci che ultimamente è stato accostato alla Lazio è finito anche nel mirino del Genoa

Oltre alla Lazio, anche il genoa mette in lista Leonardo Bonucci tra i difensori che da portare nella propria squadra. L’ex capitano in uscita dalla Juventus, era già stato accostato ai rossoblù, come riportato da il Secolo XIX. Il difensore azzurro ha avuto contatti anche con Bari, Union Berlino e Lazio, che sembrerebbe avanti. A questo punto il difensore centrale, 36 anni, sarebbe stato offerto dai bianconeri al Genoa