GIGI RIVA MORTE LUTTO- La notizia del malore del 20 gennaio 2024 era rimbalzata su tutte le testate, nazionali ed europee. Oggi, 22 gennaio, è arrivata la notizia che nessuno sperava di sentire. Gigi Riva è morto, lasciando il mondo del pallone in uno sconforto e in un lutto tangibili quasi fisicamente in tutti gli ambienti sportivi.

La notizia è riportata da La Repubblica: l'eroe del Cagliari, con cui aveva vinto lo storico Scudetto del 1970 ci lascia a 79 anni.