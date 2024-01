Impallomeni: "Supercoppa? Inter dominante, poche colpe della Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMPALLOMENI INTERVISTA INTER LAZIO SUPERCOPPA- Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha concesso un'intervista a TMW Radio, nella quale ha commentato il 3-0 in Inter Lazio di Supercoppa Italiana. Ecco le sue parole.

Le parole di Impallomeni nell' intervista su Inter - Lazio di Supercoppa

"In quel 3-0 ci possiamo trovare solo meriti dell'Inter, con un calcio completo che ha messo in difficoltà la Lazio. Ho visto un'Inter dominante e una Lazio che ha fatto fatica. Credo che sia stata un'Inter contro cui c'era poco da fare. E' stata un'ondata nerazzurra, con tante occasioni. E' stata quasi un'amichevole per l'Inter"